В Германии раскрыли секретную сделку Шольца по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить санкции Вашингтона против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на секретные документы немецкого правительства сообщает газета Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Летом 2020 года Шольц предложил на тот момент президенту США Дональду Трампу инвестировать 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода", - отмечает издание.

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