Исламофобия во Франции достигла нового пика

Неизвестные нанесли свастику на фасад строящейся мечети в городе Монтобан французского департамента Тарн и Гаронна.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Совета мусульман Франции (CFCM) в социальной сети Х.

Рядом со свастикой вандалы нанесли черной краской слова "Вернитесь в свои дома, противные арабы".

В CFCM заявили, что решительно осуждают вопиющее осквернение строящейся мечети Монтобана и выражают поддержку руководству святыни.

Акт вандализма также осудила глава городского муниципалитета Бриджит Бареж. "Самым решительным образом осуждаю эти невыносимые надписи", - написала Бареж на своей странице в социальной сети Х, добавив, что сотрудники муниципалитета уже удалили надписи.

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