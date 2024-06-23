Исламофобия во Франции достигла нового пика
Неизвестные нанесли свастику на фасад строящейся мечети в городе Монтобан французского департамента Тарн и Гаронна.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Совета мусульман Франции (CFCM) в социальной сети Х.
Рядом со свастикой вандалы нанесли черной краской слова "Вернитесь в свои дома, противные арабы".
В CFCM заявили, что решительно осуждают вопиющее осквернение строящейся мечети Монтобана и выражают поддержку руководству святыни.
Акт вандализма также осудила глава городского муниципалитета Бриджит Бареж. "Самым решительным образом осуждаю эти невыносимые надписи", - написала Бареж на своей странице в социальной сети Х, добавив, что сотрудники муниципалитета уже удалили надписи.
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