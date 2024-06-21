Несколько европейских стран почти полностью остались без света

Пожар на ЛЭП привёл к отключению электричества сразу в нескольких странах: Боснии и Герцеговине, Черногории и других соседних государствах. Сообщается, что вышла из строя вся система, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Босния и Герцеговина, Черногория и другие соседние страны почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередач, сообщает издание Avaz. Авторы материала заявили "о выходе из строя всей электроэнергетической системы". В штатном режиме не могут работать ни гидроэлектростанции, ни теплоэлектростанции.

В местных соцсетях пользователи пишут, что в домах исчезла вода, с перебоями работает интернет.

Детали происшествия уточняются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!