Нетаньяху рассказал о серьезных проблемах с США

Израиль и США пока не смогли решить серьезные проблемы относительно поставок американского оружия еврейскому государству. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Punchbowl News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сюда приезжал президент Байден, он послал две авианосные группы, дал нам ценную помощь, боеприпасы и оружие с начала войны. Я ценю это. И я остаюсь благодарным. Несколько месяцев назад мы начали понимать, что у нас возникли серьезные проблемы", - отметил Нетаньяху.

По его словам, стороны так и не смогли урегулировать возникшие разногласия после начала сокращения поставок Израилю американского оружия. "Мы пытались сгладить это сокращение поставок. И мы не смогли это решить", - подчеркнул премьер.

По его оценке, продолжение сотрудничества Израиля с США и поставки вооружений имеют решающее значение для еврейского государства.

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