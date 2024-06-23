Вучич предупредил об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения лучших сотрудников МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе церемонии Вучич обратился к министру внутренних дел Ивице Дачич. Он призвал его готовиться к "тяжелому периоду". "Будьте готовыми к более тяжелому периоду не потому, что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, напротив..., а потому что знаю, что будет происходить в мире, знаю, что ситуация и у нас будет намного тяжелее", - сказал глава республики.

Вучич также отметил, что сейчас в мире нет безопасности, стабильности и невозможно с легкостью планировать события до конца этого года и тем более на более длительный период. "Поэтому мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию", - резюмировал глава Сербии.

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