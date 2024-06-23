В Махачкале и Дербенте возобновилась стрельба

В районе церкви в Махачкале, на которую напали боевики, идет перестрелка. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, от территории около храма поднимается густой дым, а на фоне слышны звуки стрельбы.

"Сейчас активный бой ведется на территории церкви. Сейчас там пожар, что-то активно горит. Идет сильное задымление. Были слышны выстрелы. Вся территория вокруг оцеплена", - сообщил корреспондент.

В Дербенте также возобновилась стрельба.

На снятом в городе видно, как на ночных улицах раздаются крики и звуки выстрелов.

Отметим, что в Дагестане была объявлена контртеррористическая операция. Двое преступников были ликвидированы, силовики продолжают работу.