https://news.day.az/world/1670132.html В Махачкале и Дербенте возобновилась стрельба - ВИДЕО
В Махачкале и Дербенте возобновилась стрельба - ВИДЕО
В районе церкви в Махачкале, на которую напали боевики, идет перестрелка. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, от территории около храма поднимается густой дым, а на фоне слышны звуки стрельбы.
"Сейчас активный бой ведется на территории церкви. Сейчас там пожар, что-то активно горит. Идет сильное задымление. Были слышны выстрелы. Вся территория вокруг оцеплена", - сообщил корреспондент.
В Дербенте также возобновилась стрельба.
На снятом в городе видно, как на ночных улицах раздаются крики и звуки выстрелов.
Отметим, что в Дагестане была объявлена контртеррористическая операция. Двое преступников были ликвидированы, силовики продолжают работу.
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