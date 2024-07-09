Тайвань обнаружил приближение к острову китайского флота и авиации

Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении военного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

"Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня было обнаружено 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК", - говорится в заявлении.

В ведомстве утверждают, что 14 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную и юго-западную части зоны ПВО острова. Военные Тайваня приняли ответные меры, уточнили в ведомстве.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке. Она захватывает акваторию вокруг острова, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая - Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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