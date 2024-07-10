Глава Пентагона сохраняет уверенность в способности Байдена руководить страной

Министр обороны США Ллойд Остин следит за публикациями о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена, но сохраняет полную уверенность в его способности руководить страной. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель американского оборонного ведомства отрицательно ответил на вопрос о том, замечал ли Остин когда-либо, что физическое состояние Байдена влияет на принимаемые им решения. "Мы обсуждали с ним то, что касается публикаций, появляющихся в последнее время. Разумеется, министр сохраняет полную уверенность в лидерстве президента, как это было с первого дня", - заявил Райдер.

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