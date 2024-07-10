Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты на этой неделе

Экс-президент США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену провести на текущей неделе еще одни дебаты и таким образом реабилитироваться после провала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помните, он (Байден - прим. ред.) очень плохой парень. Не жалейте его. Сегодня вечером я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром <...>. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом", - сказал Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Флорида. Экс-президент уточнил, что эти дебаты должны проходить без модераторов. Трансляция выступления велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!