Венгрию могут досрочно отстранить от председательства в ЕС - СМИ
Из-за недавних действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана страны ЕС могут рассмотреть возможность беспрецедентного шага по сокращению срока председательства Венгрии в Совете ЕС и передаче председательства Польше осенью 2024 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт Politico.
Как подчеркивается, в Европейском Союзе недовольны "мирной миссией" Орбана, которую тот начал как только Венгрия возглавила Совет ЕС.
Один из собеседников издания заявил, что дипломатическая миссия Орбана "убила" председательство Венгрии в ЕС. По его словам, после встречи венгерского премьера с лидером России Владимиром Путиным председательство Венгрии "заканчивается, не успев начаться".
Politico пишет, что послы ЕС обсудят вопрос венгерского председательства и недавние поездки Орбана на своей встрече в среду, 10 июля. Другой дипломат заявил, что сейчас обсуждают предстоящую встречу послов ЕС, добавив, что "существует очень четкое политическое неодобрение" действий Венгрии.
Напряженность во время председательства Венгрии будет расти и в дальнейшем, пишет издание, поскольку Будапешт блокирует финансирование оружия от ЕС, которое должна получить Украина.
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