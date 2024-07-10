В Новой Каледонии полиция продолжает отстрел недовольных Макроном

Число погибших в результате протестов на французской заморской территории Новая Каледония возросло до десяти человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру.

"В среду на юге Новой Каледонии правоохранители убили одного человека, в результате чего число погибших с начавшихся примерно два месяца назад протестов на архипелаге выросло до 10 человек", - отмечает агентство.

Уточняется, что в мужчину выстрелили сотрудники группы вмешательства национальной жандармерии (GIGN).

В мае этого года в Новой Каледонии разгорелись протесты сторонников независимости от Франции. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая.

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