Турция раскрыла свое видение будущего Черного моря

Турция не позволит превратить бассейн Черного моря в арену военных действий. Об этом заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция на сегодняшний день является единственной страной, которая смогла объединить на переговорах на высоком уровне обе стороны, участвующие в войне [Россию и Украину]. Мы не допустим превращения Черного моря в арену стратегической войны", - сказал Гюлер в интервью американскому журналу Politico. Его высказывания приводит Минобороны Турции.

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