Греция, Болгария и Румыния договорились о создании военного коридора
Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге НАТО во время саммита в Вашингтоне. Это соглашение направлено на обеспечение более эффективной мобильности военного персонала и техники как внутри, так и за пределами Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Предполагается, что новый военный коридор, пролегающий через восточное крыло НАТО, повысит стратегическое значение городов, таких как Салоники и Александруполис в Греции. Подписание соглашения также открывает путь к расширению топливной инфраструктуры НАТО от Кавалы и Александруполиса до Болгарии и Румынии, укрепляя геостратегическое положение региона.
Этот проект предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур для обеспечения беспрепятственного передвижения важных ресурсов и военного оборудования. Соглашение также способствует созданию крупнейшей базы НАТО в Румынии, что демонстрирует рост военного присутствия Альянса в регионе.
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