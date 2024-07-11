Греция, Болгария и Румыния договорились о создании военного коридора

Министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге НАТО во время саммита в Вашингтоне. Это соглашение направлено на обеспечение более эффективной мобильности военного персонала и техники как внутри, так и за пределами Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что новый военный коридор, пролегающий через восточное крыло НАТО, повысит стратегическое значение городов, таких как Салоники и Александруполис в Греции. Подписание соглашения также открывает путь к расширению топливной инфраструктуры НАТО от Кавалы и Александруполиса до Болгарии и Румынии, укрепляя геостратегическое положение региона.

Этот проект предусматривает объединение четырех портов и соответствующих инфраструктур для обеспечения беспрепятственного передвижения важных ресурсов и военного оборудования. Соглашение также способствует созданию крупнейшей базы НАТО в Румынии, что демонстрирует рост военного присутствия Альянса в регионе.

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