Кабмин Израиля проголосует за продление службы в боевых частях

Правительство Израиля 14 июля проголосует за временное, до 2032 года, продление срока службы в боевых частях Армии обороны Израиля на четыре месяца, до полных трех лет. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 12 июля соответствующее предложение министра обороны Йоава Галанта о продлении срока службы в боевых частях до 36 месяцев на предстоящие восемь лет одобрил кабинет безопасности Израиля. В случае утверждения этой меры на еженедельном заседании правительства 14 июля она вступит в силу незамедлительно, отмечает телеканал.

Всех граждан Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, по достижении 18 лет призывают на службу в армию. Срок службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин - 24 месяца. В случае прохождения службы в боевых частях ее срок для мужчин до сих пор сокращался до 32 месяцев.

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