ФРГ пока не может сказать, сколько будет стоить размещение новых вооружений США

Власти Германии пока не могут сказать, какие расходы повлечет за собой заявленное размещение на территории страны новых американских вооружений, ведутся конфиденциальные переговоры. Об этом заявил на брифинге представитель МИД ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем на данный момент конфиденциальные переговоры с нашими партнерами <...>", - сказал он. "Это (возможный объем расходов - прим. ТАСС) является частью переговоров, которые я не могу предвосхищать", - добавил представитель германского ведомства.

10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ, в котором сказано, что Вашингтон начнет с 2026 года размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подобные планы Вашингтона повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.

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