Байден сообщил о согласовании Израилем и ХАМАС принципов прекращения огня в Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласовали принципы установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, cоответствующее заявление президент США Джо Байден опубликовал в X (ранее Twitter).

"Шесть недель назад я изложил всеобъемлющие принципы достижения [сделки] о прекращении огня и возвращении заложников. Работа еще предстоит, это сложные вопросы, но к настоящему моменту принципы согласованы Израилем и ХАМАС. Моя команда добивается прогресса, и я твердо намерен довести дело до конца", - написал американский лидер.

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