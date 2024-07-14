Сын Трампа рассказал о его состоянии после покушения

Сын бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что политик находится в больнице в хорошем настроении, передает Day.Az.

Вероятно, речь идет о старшем сыне политика Эрике. Отмечается, что сейчас кандидат на пост президента США находится под наблюданием.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он "в порядке". По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

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