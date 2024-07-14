Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа найден мертвым

Подозреваемый в предполагаемой стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания найден мертвым.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания CBS в соцсети Х.

Согласно информации, подозреваемого нейтрализовали сотрудники Секретной службы.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".

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