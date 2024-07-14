https://news.day.az/world/1674767.html Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа найден мертвым
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа найден мертвым
Подозреваемый в предполагаемой стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания найден мертвым.
Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания CBS в соцсети Х.
Согласно информации, подозреваемого нейтрализовали сотрудники Секретной службы.
Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".
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