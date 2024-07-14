Раскрыта просьба Трампа к охране сразу после покушения

Сразу после попытки покушения в ходе встречи со сторонниками в городе в Батлер, штат Пенсильвания, бывший президент США Дональд Трамп попросил охрану позволить ему поднять кулак, дабы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После того, как агенты американской Секретной службы сообщили, что стрелок был ликвидирован, Трамп поднялся на ноги и услышал ликование толпы сторонников. Когда офицеры охраны попытались вывезти его со сцены, политик попросил дать ему нормально обуться и сказать пару слов переживавшим за него людям. "Боритесь!" - обратился он к сторонникам, подняв кулак.

После этого Трамп в окружении агентов покинул сцену без одной туфли и сел в машину, которая позднее доставила его в больницу.

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