Покушение на Трампа увеличило его шансы на победу

Некоторые конгрессмены-республиканцы считают, что неудавшееся покушение на бывшего президента США Дональда Трампа значительно повысило его шансы на победу на президентских выборах, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, член Палаты представителей Деррик ван Орден сказал, что после того, как Трамп выжил после после нападения, его можно считать победителем на выборах.

Отмечается, что остальные республиканцы не спешат делать выводы, но отметили, что это событие увеличит поддержку кампании по переизбранию Трампа.

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