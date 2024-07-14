Трамп рассказал о полученном при покушении ранении

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп после стрельбы на митинге в штате Пенсильвания рассказал, что вследствие ранения он потерял много крови. О покушении он рассказал на своей странице в соцсети THRUTH Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, он осознал, что что-то пошло не так, как только почувствовал разрыв на коже одновременно со свистящим звуком и раздавшимся выстрелом.

"Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране", - написал Трамп.

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