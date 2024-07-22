В Иране считают, что отношения с Европой наладятся в случае обретения независимости от США

Отношения между Ираном и Европой наладятся только в том случае, если европейские страны перестанут следовать указаниям из США. Такое мнение высказал официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Холодность в отношениях [между Ираном и Европой] является прямым результатом давления со стороны США или их собственными просчетами. Если Европа будет проводить независимую политику в отношении Ирана, мы обязательно увидим улучшение отношений", - приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил Канани, Европа является одним из приоритетных направлений внешней политики Ирана, однако "положительной динамики, соответствующей имеющимся возможностям, в отношениях не наблюдается",

15 июля Евросоюз продлил действие санкций в отношении Ирана за поддержку России, а также за якобы осуществляемую Тегераном дестабилизацию Ближнего Востока и региона Красного моря до 27 июля 2025 года. В списке значатся 12 физических лиц и 9 организаций. Рестрикции включают запрет на въезд для физических лиц, блокирование финансовых активов в европейских юрисдикциях, а также запрет на предоставление кредитования, инвестиций или иных средств.

В отношении Ирана действует три санкционных механизма ЕС. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Тегерана, второй появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека. Третий, введенный в 2023 году, связан с обвинениями в якобы военных поставках России и Сирии.

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