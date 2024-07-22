Профсоюз парижских аэропортов объявил о забастовке в день открытия Олимпиады

Профсоюз персонала парижских аэропортов объявил о забастовке 26 июля, в день открытия Олимпийских игр. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на профцентр Force Ouvriere, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники аэропортов требуют от администрации повышения зарплат и дополнительные премии в размере €1 тыс.

Забастовка затронет три главных аэропорта - Шарль-де-Голль, Орли и Бове. Авиакомпании будут вынуждены изменить расписание.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На церемонии открытия первоначально ожидалось 300 тыс. зрителей.

Как ранее сообщила газета Le Figaro, Олимпиада из-за строек и ремонта в Париже пока способствует не притоку, а оттоку туристов из французской столицы.

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