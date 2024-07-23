Турция опровергла информацию о встрече Эрдогана и Асада

Информация о встрече в Москве президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил высокопоставленный представитель МИД Турции.

"Информация о том, что наш президент встретится с президентом Сирии Асадом в Москве, не соответствует действительности", - сказал он.

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