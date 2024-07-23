Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта во время Олимпиады-2024

Полиция департамента Жиронда (юго-запад Франции) задержала человека по подозрению в подготовке теракта во время Олимпиады-2024 в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RMC, ссылаясь на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

"Молодой человек в возрасте 18 лет задержан в департаменте Жиронда", - приводит радиостанция заявление PNAT.

По данным RMC, задержанный подозревается в участии в террористической группировке. В своих сообщениях в соцсетях он указывал, что намерен "совершить преступные действия, в частности во время спортивных соревнований".

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона, 10 500 спортсменов проплывут на лодках через центр Парижа по реке Сене. На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия число зрителей было решено сократить с 600 тыс. до 326 тыс. человек. Безопасность в ходе состязаний будут обеспечивать около 45 тыс. французских полицейских и жандармов, а также 20 тыс. военных.

Ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес неоднократно заявлял, что террористическая угроза во Франции постоянна.

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