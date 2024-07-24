Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Бывшего президента США Дональда Трампа поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, вице-президента Камалу Харрис - 45%, свидетельствуют данные опроса NPR / PBS News / Marist College.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, при этом около 9% респондентов не определились с выбором.

Опрос выявил резкий рост числа независимых респондентов, не определившихся с выбором, до 21 % по сравнению с 4% в опросе Трамп-Байден, который проводился менее двух недель назад.

Почти 90% респондентов согласились с тем, что решение Байдена выйти из предвыборной гонки было правильным шагом. 41% респондентов, включая 65% демократов, заявили, что это повышает шансы партии на победу в ноябре.

Опрос NPR/PBS News/Marist College был проведен 22 июля среди 1 тыс.117 зарегистрированных избирателей. Его погрешность составила плюс-минус 3,5 процентных пункта.

В конце прошлой недели президент США Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание. Он предложил выдвинуть кандидатом в президенты Камалу Харрис, ныне занимающую пост вице-президента.

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