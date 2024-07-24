https://news.day.az/world/1676918.html США нанесли удары по ракетным пусковым установкам йеменских хуситов
США нанесли удары по ракетным пусковым установкам йеменских хуситов
За последние 24 часа американские вооруженные силы уничтожили три ракетные пусковые установки хуситов на территории Йемена, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Было установлено, что это оружие представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.
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