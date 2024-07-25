В США полицейские не делятся информацией с ФБР из-за утраты доверия

Сотрудники правоохранительных органов США на местах отказываются передавать важную информацию Федеральному бюро расследований (ФБР) в результате потери доверия к агентству из-за неэффективного руководства с его стороны и предвзятости агентов. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на доклад Конгрессу США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полицейские и помощники шерифа, а также детективы, расследующие нелегальную деятельность в рамках своей юрисдикции, обладают непревзойденным пониманием ситуации с уличной преступностью <...> Когда информация, которой они обладают, не передается ФБР незамедлительно, агентству приходится бороться со сложными и постоянно меняющимися угрозами, возникающими перед США, имея <...> изматывающий дефицит данных", сообщается в докладе, представленном юридическому комитету Палаты представителей Конгресса группой действующих и бывших агентов и аналитиков ФБР.

Из-за кризиса доверия, отмечается в докладе, в оперативных группах под началом ФБР отношения между агентами и местными полицейскими в некоторых случаях приводят к "полному коллапсу" в результате" неэффективного управления" со стороны агентства.

Кроме того, в подобных опергруппах более молодые агенты ФБР "даже не пытаются скрыть свою неприязнь к политическим или религиозным взглядам, которые они не разделяют", а также придерживаются идеологии пробужденчества (англ. wokeism) и либеральных взглядов, "зачастую открыто критикуя консервативные и христианские ценности", указывают авторы доклада. Ранее агентство Associated Press сообщило, что ФБР не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томаса Мэттью Крукса даже после того, как были опрошены более 100 человек.

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