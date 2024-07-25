https://news.day.az/world/1677393.html У побережья Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой
У побережья Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой
Начиненный взрывчатым веществом гидроцикл, предположительно принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Украины, найден у берегов Стамбула вблизи пляжа Чаталджа. Об этом сообщило агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным средства массовой информации, гидроцикл был обнаружен 25 июля. К водному транспортному средству были прикреплены несколько видеокамер. Турецкие полицейские и военные блокировали место опасной находки.
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