Палестина не намерены соглашаться с отделением Газы

Руководство Палестины не примет никакой инициативы, предполагающей отделение Западного берега реки Иордан от сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Махмуд аль-Хаббаш, советник президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

"Палестинцы никогда не примут ситуации, при которой Западный берег Иордана может быть отделен от сектора Газа", - указал аль-Хаббаш, его слова привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он добавил, что руководство Палестины, штаб-квартира которого расположена в городе Рамалла на Западном берегу Иордана, также "не согласится с тем, чтобы Газа находилась вне юрисдикции палестинской автономии".

По убеждению аль-Хаббаша, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "не желает, чтобы палестинцы имели хоть какую-либо реальную власть на своей земле", и "целенаправленно работает над уничтожением палестинской автономии на Западном берегу Иордана, продолжая политику расширения еврейских поселений в этом регионе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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