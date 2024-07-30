Турецкая армия ликвидировала в Ираке 13 курдских боевиков

Турецкая армия уничтожила 13 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в стране) в результате воздушного рейда на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

"В ходе воздушной операции на севере Ирака в районах Гара и Хафтанин уничтожены 13 обнаруженных террористов", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в X (ранее Twitter).

Турецкая армия практически ежедневно информирует о проведенных операциях против РПК на севере Ирака и Сирии. За неделю, как следует из сводок Минобороны, в регионе ликвидированы более 100 курдских боевиков.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.

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