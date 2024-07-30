Трамп даст показания ФБР о попытке покушения на него

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что даст показания Федеральному бюро расследований (ФБР) о попытке покушения на него в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В четверг [1 августа] я дам показания ФБР касательно попытки покушения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее телекомпания CNN информировала, что дача показаний потерпевшими в подобных делах является стандартной процедурой, однако ведомство не имеет права принуждать к этому потерпевшего, беседа проводится на добровольной основе.

Стрелявший, указывает телеканал, перед совершением преступления изучал информацию о резонансных покушениях на лидеров стран. Помимо этого, сообщили в ФБР, злоумышленник с весны 2023 года совершил более 25 покупок, связанных с огнестрельным оружием, также он покупал компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

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