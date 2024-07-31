Во Франции украли компьютеры с информацией об АЭС

15 компьютеров были украдены из офисов подрядчиков EDF в Марселе, Франция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Фигаро", хотя инцидент произошел в воскресенье, информацию о нем компания получила 30 июля.

По заявлению EDF, украденные компьютеры не содержат конфиденциальной информации. Однако полиция с подозрением относится к этому утверждению.

Прокуратура Марселя возбудила уголовное дело и поиск виновников кражи продолжается. В ходе проверки полицией выяснилось, что в здании нет камеры наблюдения.

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