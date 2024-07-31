https://news.day.az/world/1678564.html Во Франции украли компьютеры с информацией об АЭС
Во Франции украли компьютеры с информацией об АЭС
15 компьютеров были украдены из офисов подрядчиков EDF в Марселе, Франция.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Фигаро", хотя инцидент произошел в воскресенье, информацию о нем компания получила 30 июля.
По заявлению EDF, украденные компьютеры не содержат конфиденциальной информации. Однако полиция с подозрением относится к этому утверждению.
Прокуратура Марселя возбудила уголовное дело и поиск виновников кражи продолжается. В ходе проверки полицией выяснилось, что в здании нет камеры наблюдения.
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