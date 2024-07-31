Эрдоган осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, назвав его подлым актом, направленным против Палестины, передает Day.Az.

"Это убийство, этот подлый акт направлен на подрыв палестинского дела, славного сопротивления Газы и справедливой борьбы наших палестинских братьев. <...> Однако сионистское варварство не сможет достичь своих целей", - говорится в заявлении турецкого лидера в X (ранее Twitter).

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит "использовать все средства, открывать все двери и поддерживать палестинских братьев всеми средствами и силами". "Мы продолжим работать над созданием свободного, суверенного и независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - заявил Эрдоган.

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