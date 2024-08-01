Турция назвала условие для открытия границы с Арменией

Турция может открыть границу с соседней Арменией при нормализации отношений между этой страной и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете Sabah.

"Между Азербайджаном и Арменией продолжается переговорный процесс. Нам необходимо подготовить наш сценарий на случай его положительного завершения, и в этом направлении ведется работа. Если он (процесс нормализации) будет завершен, мы активируем позитивный сценарий, то есть можем открыть наши ворота на границе", - сказал турецкий министр.

Спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 30 июля встречу на границе двух стран, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.

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