https://news.day.az/world/1679095.html В аэропорту Анкары провели обмен 26 заключенными между РФ и США - ВИДЕО
В аэропорту Анкары провели обмен 26 заключенными между РФ и США - ВИДЕО
Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Событие транслировал телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В сообщении уточнили, что для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ.
По данным телеканала, в списке оказались двое детей.
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