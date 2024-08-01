В аэропорту Анкары провели обмен 26 заключенными между РФ и США

Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Событие транслировал телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении уточнили, что для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ.

По данным телеканала, в списке оказались двое детей.

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