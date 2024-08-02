Rheinmetall получил от армии Испании заказ на €205 млн

Концерн Rheinmetall получил от испанской армии заказ на поставку полумиллиона зарядных устройств для артиллерийских систем на €205 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заказ был сделан в июле, сроки поставок определены периодом "с середины 2024 года до конца 2025 года", уточняет пресс-служба концерна. По ее данным, контракт при необходимости может быть продлен на два года, что может значительно увеличить сумму заказа. По информации Rheinmetall, Вооруженные силы Испании закупают зарядные устройства для гаубиц M109 и SIAC калибра 155 мм с целью пополнения запасов боеприпасов ввиду украинского конфликта, в котором Запад продолжает оказывать Киеву военную помощь.

В 2024 году испанская армия уже сделала несколько заказов у Rheinmetall, включая закупку минометных и артиллерийских боеприпасов в марте и апреле.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. По количеству произведенных военных автомобилей и боеприпасов его относят к трем крупнейшим концернам Запада. Предприятие поддерживает тесное сотрудничество с Украиной, участвует в поставках оружия. В феврале стало известно, что Rheinmetall откроет завод на Украине, который будет ежегодно выпускать шестизначное количество боеприпасов калибра 155 мм.

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