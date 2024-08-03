В Британии полицию перевели в режим повышенной готовности

Силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе приведены в режим повышенной готовности на фоне антимигрантских протестов, которые, как ожидается, пройдут в десятках британских городов 3 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Guardian сообщили источники.

По их данным, полицейские предполагают, что правые активисты проведут порядка 25 протестных акций по всей стране в предстоящие выходные. Замглавы МВД Соединенного Королевства Дэвид Хэнсон предупредил демонстрантов, что стражи порядка будут "внимательно наблюдать" за возможными нарушениями общественного порядка и жестко реагировать на такие инциденты. Издание отметило, что сотни сотрудников полиции различных подразделений прошли дополнительные курсы по подавлению беспорядков.

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