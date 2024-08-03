В британском Сандерленде произошли столкновения крайне правых с полицией

В английском городе Сандерленд произошли массовые столкновения крайне правых активистов с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным Sky News, столкновения митингующих с полицией произошли около городской мечети и на площади Кил.

Перед началом протестов на площади начался митинг, участники принесли с собой флаги Англии. Было слышно, как они скандируют лозунги в поддержку ультраправого радикала Томми Робинсона, а также оскорбления в адрес ислама, передает Sky News.

Протестанты бросали в полицейских различные предметы, в том числе камни и выкрикивали слова: "Чьи улицы? Наши улицы". В результате трое полицейских получили ранения, их доставили в больницу. Восемь человек были арестованы, пишет канал.

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