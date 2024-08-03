В Сомали смертник подорвал себя на пляже

Террорист-смертник совершил самоподрыв на пляже Лидо у отелей Beach View и Piscatore в столице Сомали Могадишо.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные издания.

По их данным, при взрыве погибли десятки человек - Garowe пишет о 20, а Baidoa Online - о 30 погибших.

Атаку осуществили четверо террористов. Взрыв прогремел, когда на пляже было много людей.

После взрыва поблизости началась стрельба. По данным СМИ, они звучали внутри одного из отелей.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали.

Группировка "Аш-Шабаб" связана с "Аль-Каидой". В последние годы она также предпринимала крупные атаки в стране. Группировка в течение многих лет борется за свержение правительства в Могадишо, власти, в свою очередь, также заявляли о намерении бороться с ней.

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