Финляндия столкнулась с проблемами при участии в операциях НАТО

Процессы принятия решений об участии финских военных в операциях Североатлантического альянса оказались не отработанными и проблематичными, Финляндии необходимы законодательные изменения в этой сфере. Об этом заявил представитель Минобороны республики Маркку Виитасаари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теперь очевидно, что могут возникнуть некоторые трудности и замедления, и в настоящее время проводится оценка того, каким будет наиболее разумный и эффективный способ создания системы принятия решений и как это будет происходить", - сказал Виитасаари в эфире телеканала MTV3. По его мнению, возникла необходимость скорейших законодательных перемен, которые снимут все препятствия для участия финских военных в операциях альянса.

Представитель Минобороны также сообщил, что решение о месте расположения штаб-квартиры сухопутных сил НАТО в Северной Европе будет принято в скором времени, эксперты альянса уже провели оценку предлагаемых вариантов в Финляндии.

"Можно выбрать Хямеенлинну или другое хорошее место, но Миккели, конечно, в настоящее время является штаб-квартирой финских сухопутных войск и уже имеет все необходимые структуры, командные и контрольные объекты, связь. Это, по-видимому, очень хороший вариант", - отметил Виитасаари. Окончательное решение о месте расположения штаб-квартиры примет Финляндия, добавил высокопоставленный представитель Минобороны.

14 июня глава финского оборонного ведомства Антти Хяккянен подтвердил создание в республике штаба сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы. Ранее СМИ Финляндии сообщали, что он будет располагаться в Миккели, находящемся примерно в 140 км от границы с Россией. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке (США). Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

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