В Британии предрекли начало новой мировой войны
Мировая война может начаться в ближайшие десять лет. К такому выводу пришло британское издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В ближайшие десять лет у нас будет мировая война", - отметил автор публикации.
В статье аналитик обратил внимание, что время готовиться к войне "пришло уже вчера". Он указал на необходимость восстанавливать войска и реинвестировать в технику и другие ресурсы.
По данным издания, существует "несколько конфликтов", которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Источником "масштабного взрыва" может стать Восточная Европа, Ближний Восток и Азия.
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