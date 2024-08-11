В Британии предрекли начало новой мировой войны

Мировая война может начаться в ближайшие десять лет. К такому выводу пришло британское издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ближайшие десять лет у нас будет мировая война", - отметил автор публикации.

В статье аналитик обратил внимание, что время готовиться к войне "пришло уже вчера". Он указал на необходимость восстанавливать войска и реинвестировать в технику и другие ресурсы.

По данным издания, существует "несколько конфликтов", которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Источником "масштабного взрыва" может стать Восточная Европа, Ближний Восток и Азия.

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