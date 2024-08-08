Жители Мексики стали создавать группы самообороны против наркокартелей

В штате Чьяпас на границе с Гватемалой стали формироваться вооруженные "группы самообороны", они призывают местных жителей бороться с наркокартелями, сообщила газета El Financiero, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, во вторник представители "отряда самообороны", назвавшиеся "группой Autodefensa de Los Altos de Chiapas" (самообороны Лос-Альтос де Чьяпас) прибыли в шесть муниципалитетов штата и начали раздавать местным жителям листовки, в которых говорилось о необходимости "очистить территорию от наркотиков и торговцев людьми". "Если они хотят войны, они ее получат. Cartel Out (Долой картели - прим. ТАСС)", - приводит газета текст одной из листовок.

Отмечается, что участники группы заявили местным жителям, что "готовы защитить все муниципалитеты от любого картеля, гарантируя, что не будут заниматься вымогательством, угоном транспортных средств" и не станут причинять вред гражданскому населению.

Как заявил ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, до 300 семей уже покинули Чьяпас и переехали в Гватемалу из-за вспышки насилия в штате. 26 июля Гватемальский институт миграции сообщил, что более 500 человек в течение недели были вынуждены перейти границу между странами.

26 июля издание El Universal информировало, что в штате Чьяпас резко обострилась криминогенная обстановка. Фиксируется всплеск насилия, вызванный столкновениями между двумя крупнейшими преступными группировками Мексики - картелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско". Они борются друг с другом за контроль над пограничными районами, используемыми для организации незаконного оборота наркотиков, оружия и перемещения нелегальных мигрантов из Центральной Америки, которые затем идут на север, пересекая Мексику, в надежде попасть в США.