Анализы качества воды в Сене показывают реальное состояние дел, отличающееся от обнадеживающих заявлений властей Франции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в расследовании независимого французского интернет-издания Mediapart, которое получило тревожные данные о качестве воды в Сене с момента начала Олимпийских игр.

Отмечается, что агентство выявило факты загрязнения, которые организаторы пытались скрыть.

"Суточные образцы, взятые лабораторией "Eau de Paris", связанной с мэрией Парижа, показывают, что качество воды было удовлетворительным лишь два дня из десяти с начала Олимпийских игр.

Организаторы игр заявляли о значительном улучшении качества воды. Однако данные, собранные с 27 июля по 5 августа, показывают постоянное загрязнение, с уровнями кишечной палочки и энтерококков часто превышающими допустимые нормы. Если применять критерии для общественного купания, то этот показатель соответствует лишь одному дню из десяти", - подчеркивает издание.

Отмечается, что ситуацию усугубили сильные летние дожди, которые увеличивают поток реки и еще больше разбавляют загрязняющие вещества. Все тренировки по триатлону пришлось перенести, а спортсмены выразили недовольство после купания в загрязненной воде во время смешанного эстафетного заплыва 5 августа.

"Есть также проблемы, связанные с ухудшенным состоянием систем водоотведения выше по течению Парижа, плохими соединениями и утечками в канализации столицы. Несмотря на инвестиции, такие как строительство резервуара Аустерлиц для хранения сточных и дождевых вод, эти меры не смогли сделать Сену пригодной для купания", - говорится в статье.

Mediapart считает, что информация о качестве воды была ограничена мэрией Парижа и Организационным комитетом игр, что усилило непрозрачность результатов и ввело общественность в заблуждение.

"Муниципальные ответственные лица и организаторы игр, включая мэра Парижа Анн Идальго и министра спорта в отставке Амели Удеа-Кастера, многократно заявляли об успехе. Однако, спортсмены, особенно испанцы и бельгийцы, резко раскритиковали ситуацию. Они осудили отсутствие "плана Б" и приоритет, отданный имиджу Олимпиады, а не их здоровью.

Цепочка ответственности между мэрией Парижа, Организационным комитетом и спортивными федерациями остается неясной, а централизованная коммуникация затмила усилия ученых и инженеров из "Eau de Paris".

Эксперты по загрязнению воды предупреждают, что санитарные риски сохранятся даже после окончания ОИ. Встает вопрос о том, как будет организовано общественное купание, запланированное на лето 2025 года, учитывая текущие проблемы.

Ситуация вызывает сомнения в устойчивости проектов городского купания и подчеркивает необходимость более строгих мер для обеспечения чистоты и безопасности воды", - подчеркивает издание.

Mediapart, раскрывший эту информацию, призывает к большей прозрачности и конкретным действиям для решения этих проблем до того, как общественное купание будет разрешено в Сене.

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