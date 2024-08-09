Эмомали Рахмон предложил провести первую встречу министров промышленности стран ЦА в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил провести первую встречу министров промышленности стран Центральной Азии в следующем году в городе Душанбе.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана, об этом Президент Эмомали Рахмон сказал на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

"Было признано полезным проведение ежегодной выставки "Экспо - Центральная Азия", в рамках консультативных встреч. Укрепление сотрудничества в сферах электронной коммерции, цифровых технологий и энергетики, особенно "зеленой" энергетики, были названы ключевыми факторами развития "зеленой" экономики в регионе", - сообщает пресс-служба Президента.

Помимо этого, Рахмон предложил разработать новые эффективные формы сотрудничества в сфере безопасности.

В ходе своего выступления глава Таджикистана затронул вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, разработки отдельных программ в сферах сельского хозяйства, промышленности и внедрения новых технологий, реализации крупных транспортных, инфраструктурных и логистических проектов, эффективного использования гидроэнергетических ресурсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и по другим актуальным темам.

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