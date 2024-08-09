Названа цена за билет в космос

Компания Virgin Galactic в финансовом отчете за второй квартал 2024 года рассказала о планах перевозить 750 человек каждый год на перспективных кораблях класса Delta в рамках 125 суборбитальных полетов. Об этом со ссылкой на генерального директора американской компании Майкла Колгейзера сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Средняя цена билета за человека на рейс Delta будет составлять 600 тысяч долларов. Всего за рейс суборбитальный корабль сможет взять на борт до шести пассажиров. Virgin Galactic планирует построить четыре корабля Delta, которые будут запускаться двумя самолетами-носителями. В перспективе компания хочет выйти на годовую прибыль от 95 миллионов до 110 миллионов.

Выйти на коммерческую эксплуатацию кораблей класса Delta компания рассчитывает в 2026 году.

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