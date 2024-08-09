Троекратный рост антисемитизма во Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о троекратном увеличении количества актов антисемитизма в республике за год.

"С осени прошлого года количество антисемитских актов выросло втрое, в первой половине 2024 года оно составило 887", - приводит слова главы МВД радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом в первой половине 2023 года в стране было совершено 304 акта антисемитизма. Франция, считает министр, сталкивается с "чрезвычайно сильной волной антисемитизма".

В мае вооруженный ножом злоумышленник совершил поджог синагоги в Руане.

Количество актов антисемитизма выросло с началом событий в секторе Газа после захвата заложников из числа израильтян радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!