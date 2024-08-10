Глава МИД Британии посетит Китай

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планирует совершить визит в Китай в сентябре. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство Bloomberg сообщало, что Лэмми планирует совершить визит в Китай для пересмотра отношений с ним.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отмечала, что развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов. По ее словам, китайская сторона надеется вместе с Великобританией на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества продвигать отношения между двумя странами по правильному пути.

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