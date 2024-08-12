ХАМАС отложило возврат к переговорам о перемирии в Газе

Палестинское движение ХАМАС призвало посредников представить им конкретный план реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обязать Израиль выполнять его, вместо того чтобы снова садиться за стол переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС призывает посредников предъявить план реализации соглашения, представленного движению и основывающегося на инициативах [президента США Джо] Байдена и резолюции Совета Безопасности ООН, а также обязать Израиль соблюдать его, вместо того чтобы переходить к новым раундам переговоров", - говорится в документе. Очередной раунд консультаций, по мнению ХАМАС, только "обеспечит Израилю прикрытие для продолжения агрессии" против жителей сектора Газа.

Движение обвинило еврейское государство в эскалации вооруженного конфликта посредством убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, а также нанесением ударов по гражданскому населению. "Даже после публикации [посредниками] трехсторонней декларации о возврате к переговорам о прекращении огня противник 10 августа ударил по школе "Эт-Табиин" в Газе во время утренней молитвы - в результате более 100 человек погибли, свыше 250 получили ранения", - подчеркнули радикалы.

9 августа египетский портал Al-Youm as-Sabia со ссылкой на источник утверждал, что ХАМАС передало посредникам свои условия для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа с Израилем, они включают требование об освобождении ряда видных палестинских заключенных: в частности, одного из лидеров движения ФАТХ Марвана Баргути и генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмеда Саадата. ХАМАС, подчеркивал тогда источник портала, заинтересовано в продолжении переговоров с Израилем, но "при условии наличия у другой стороны реальной политической воли" и в случае, если власти еврейского государства уполномочат членов делегации принять участие в консультациях и заключить соглашение.

В ночь на 9 августа лидеры Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательное предложение, в котором содержатся параметры возможного соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников - оно основано на принципах, выдвинутых президентом США Джо Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

Через час после публикации декларации посредников власти Израиля выразили готовность направить делегацию для участия в переговорах 15 августа.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировано гибелью главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит 31 июля в Тегеране, куда прибыл для участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. После этого глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани поставил под сомнение эффективность посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, а власти Ирана обвинили в убийстве Хании Израиль и пригрозили еврейскому государству ответом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!