Восприятие Трампа как сильного лидера угрожает шансам Харрис на выборах

Американские избиратели считают кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сильным лидером, что должно помешать вице-президенту Камале Харрис на президентских выборах.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал телеканал CNN.

По его информации, избиратели давно считают Трампа сильным лидером, способным обеспечить их безопасность, и по мере того, как усиливалось их скептическое отношение к физическим и умственным способностям нынешнего американского лидера Джо Байдена, преимущество экс-президента увеличивалось. Однако участие Харрис в выборах вселило надежду в демократов.

Как утверждает CNN, опросы показывают, что по важным личным качествам избиратели оценивают действующего вице-президента более благосклонно, чем Байдена, и во многих случаях более благосклонно, чем Трампа. Однако для экс-президента козырем всегда было его восприятие как сильного лидера.

"Трамп был воплощением силы после покушения, когда он потряс кулаком, а Байден был воплощением слабости после своего пустого взгляда во время длительных дебатов", - приводит телеканал слова социолога-республиканца Уита Эйреса.

Как пишет телекомпания, на своем съезде в прошлом месяце республиканцы подчеркивали физическую храбрость и непокорность Трампа после покушения и окружали его символами "гипермужественности". Недавние опросы показали, что это до сих пор находит отклик у большого числа американцев, сообщает CNN.

Однако, по мнению социолога-демократа Селинды Лейк, то, что поклонники Трампа считают силой, другие избиратели, особенно женщины, часто видят как "разногласия, эгоизм и даже токсичную мужественность". Но если избиратели не будут считать Харрис достаточно сильной, чтобы обеспечить их безопасность, они вряд ли будут беспокоиться о недостатках "бренда силы Трампа", полагает CNN.

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.

Отметим, что недавно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проведет с соперницей от Демократической партии Камалой Харрис три раунда теледебатов за месяц.

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